Что изменится в Татарстане с 12 мая: кабинет министров опубликовал постановление

Сегодня Кабинет Министров РТ опубликовал изменения в постановлении "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".

Главные изменения, которые вступят в силу с 12 мая

- запрещается, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

Вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, оказания услуг, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, а также нахождение граждан в общественных местах без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы); Вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такс, без использования индивидуальной защиты рук (перчатки); Нахождение граждан на детских игровых площадках, детских площадках, спортивных площадках, в том числе расположенных во дворах многоквартирных домов. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты; Межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, за исключением перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок; Государственная регистрация заключения брака с общим количеством участников более 10 человек;

Завтра, по итогам брифинга, редакция подробнее расскажет о том, что будет в республике Татарстан с 12 мая.