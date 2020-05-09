В Татарстане по данным на 9 мая зафиксировано 88 новых случаев коронавирусной инфекции. 9 из них - завозные, 79 – контактные. Госпитализировано - 18 человек, 70 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Об этом сообщает оперштаб РТ.
Свод по городам и районам:
1. Казань – 46
2. Набережные Челны – 13
3. Мамадышский – 6
4. Зеленодольский – 4
5. Арский – 4
6. Атнинский – 2
7. Сабинский – 2
8. Высокогорский – 2
9. Елабужский – 2
10. Бугульминский – 1
11. Верхнеуслонский – 1
12. Кукморский – 1
13. Лаишевский – 1
14. Нурлатский – 1
15. Пестречинский – 1
16. Тетюшский – 1
По возрастным группам:
До 18 лет – 7
От 18 до 30 – 12
От 30 до 50 – 37
От 50 до 60 – 17
От 60 до 70 – 11
От 70 до 80 – 4
От 80 до 90 – 0
Старше 90 – 0⠀
На 9 мая в Татарстане зарегистрировано 1586 случаев COVID-19. Выздоровело 340 человек. На ИВЛ находятся 5 человек. В стационарах проходят лечение 347 человек. За весь период умерло 5 человек.
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