В Татарстане по данным на 9 мая зафиксировано 88 новых случаев коронавирусной инфекции. 9 из них - завозные, 79 – контактные. Госпитализировано - 18 человек, 70 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Об этом сообщает оперштаб РТ.

Свод по городам и районам:

1. Казань – 46

2. Набережные Челны – 13

3. Мамадышский – 6

4. Зеленодольский – 4

5. Арский – 4

6. Атнинский – 2

7. Сабинский – 2

8. Высокогорский – 2

9. Елабужский – 2

10. Бугульминский – 1

11. Верхнеуслонский – 1

12. Кукморский – 1

13. Лаишевский – 1

14. Нурлатский – 1

15. Пестречинский – 1

16. Тетюшский – 1

По возрастным группам:

До 18 лет – 7

От 18 до 30 – 12

От 30 до 50 – 37

От 50 до 60 – 17

От 60 до 70 – 11

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0⠀

На 9 мая в Татарстане зарегистрировано 1586 случаев COVID-19. Выздоровело 340 человек. На ИВЛ находятся 5 человек. В стационарах проходят лечение 347 человек. За весь период умерло 5 человек.