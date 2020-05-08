Медики выяснили симптом коронавируса, который коррелирует с тяжестью течения болезни. Неспособность чувствовать запахи или аносмия в среднем проявляется на третий день заболевания, ее замечали у 61% зараженных, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование американских ученых. Данные были получены в ходе опроса.

"В этом исследовании мы также выяснили, что степень утраты обоняния коррелирует с тяжестью протекания других симптомов коронавируса. Если аносмия была ярко выраженной, то и другие симптомы – нехватка дыхания, лихорадка и кашель – проявлялись сильнее", — отметил автор научной работы.

В ходе исследования также выяснилось, что половина пациентов зафиксировали у себя заложенность носа, а у 35% проявился насморк. Эти симптомы оказались распространены среди молодых участников опроса.