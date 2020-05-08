В этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в Москве должен был состояться грандиозный парад с участием более 14 тысяч военнослужащих. Однако угроза распространения коронавирусной инфекции внесла некоторые корректировки в планы общественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы не только столице, но и по всей России.

Так, большинство праздничных мероприятий в Казани в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией было решено провести в режиме онлайн, в том числе и полюбившуюся многим акцию "Бессмертный полк".

О том, как Казань отметит День Победы в условиях режима самоизоляции, что о празднике и о переносе парада думают блокадница, историк, врач и другие казанцы — в материале ProKazan.ru.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила главную задачу предстоящего праздника:

"В течение всего Дня Победы у нас есть важная задача — создать атмосферу праздника в каждой семье".

Она также заявила, что без праздничного парада казанцы в этом году не останутся. Дата проведения парада станет известна к концу мая. Рассматривается перенос мероприятия на конец июня или начало сентября.

В каких онлайн-акциях, посвященных Дню Победы, казанцы могут поучаствовать?

Поучаствовать в создании торжественной атмосферы может любой желающий. В этом году в социальных сетях заявлено около 400 акций, приуроченных ко Дню Победы.

Самой масштабной акцией, посвященной Дню Победы, является онлайн-акция "Бессмертный полк". Для того чтобы рассказать о своих родственниках — ветеранах Великой Отечественной войны и присоединиться к новому формату акции, необходимо зайти на сайт акции, загрузить фотографию своего героя и заполнить небольшую анкету о нем. Из собранной к 9 Мая базы сформируют видеоряд, который будет транслироваться на телеканалах, на портале "Бессмертного полка России", портале "Международного Бессмертного полка", в специальных приложениях, на портале кинотеатра Okko. Портреты героев будут отображаться в порядке их размещения в базе.

В Инстаграме и Вконтакте уже сейчас проходит флешмоб "Голос весны". Пользователи социальных сетей исполняют песни военных лет и публикуют видеозаписи с хештегом #голосвесныТатарстан.

В сетях также существует акция "Георгиевская ленточка", чтобы в ней поучаствовать, необходимо выложить в Сеть фотографию с хештегом #георгиевскаяленточкаТатарстан. Георгиевские ленточки в этом году раздают в магазинах: "Пятерочка", "Бахетле", "Магнит", а также на заправках и в почтовых отделениях республики.

Также в Интернете проходит акция "Дорога памяти". Любой желающий может выложить фотографию своего героя, участника, ветерана войны, написать его историю на сайте "Память народа". Имена героев, сражавшихся за Родину, будут увековечены на дороге памяти, ведущей к главному храму Вооруженных Сил России.

Среди других интересных акций упомянем акцию "Окна победы". Участники флешмоба должны оформить свои окна фотографиями, рисунками, плакатами, посвященными Дню Победы. Акция "Окна Победы" демонстрирует, что праздничную атмосферу люди создают сами. Даже не имея возможности выйти на улицу, есть способ украсить город и рассказать всем о подвиге своих дедов и прадедов. Фотографии украшенных окон можно выкладывать в Сеть с хештегом #окнаПобедыТатарстан.

Отметим похожую акцию - "Флаг России". 9 мая каждый желающий может повесить флаг России на свое окно. Данное действие призвано объединить всех граждан РФ.

Флаг России

Как День Победы пройдет в Казани в этом году?

Празднование Дня Победы для казанцев в этом году начнется 9 мая в 8.00 с праздничного заезда участников республиканской общественной организации "Авторетроклуб-21". Они проедут на автомобилях военных лет от площади 1 Мая через мемориал в парке Урицкого, парк Победы и до Вечного огня в парке Горького.

В парке Победы главным событием дня станет открытие памятника Советскому солдату, прообразом которого стал Герой Советского Союза Гази Загитов, участвовавший в штурме и водружении Красного Знамени над зданием Рейхстага.

В 11:20 над акваторией Казанки пролетит бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь". Над городом также пролетят вертолеты Ми-8 — с флагами России, Республики Татарстан и Знаменем Победы.

После минуты молчания, которая начнется 9 мая в 18.55, каждый желающий сможет выйти на балкон и исполнить песню "День Победы".

Также казанцев не оставят и без традиционного праздничного салюта. Он будет транслироваться по телеканалу "ТНВ" в 22.00. До его начала, в 21.45, казанцам предлагают выйти на балконы с фонариками и поддержать акцию "Свеча памяти" в честь павших на войне.

В 22.00 на телеканале "ТНВ" будет транслироваться праздничный концерт с участием популярных исполнителей.

Что казанцы думают о праздновании Дня Победы в условиях самоизоляции?

Корреспондент ProKazan.ru узнал у жителей Казани, собираются ли они отмечать День Победы в этом году и необходимо ли проводить парад Победы в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Согласно опросу ProKazan, проведенному в сообществе Вконтакте, половина казанцев считает, что День Победы необходимо отметить, как положено, провести парад, несмотря ни на что, а другая половина находит это в сложившихся обстоятельствах излишним.

Подписчики сообщества ProKazan.ru Вконтакте поделились своими мнениями по этому поводу под опросом.

Так, подписчица Юлия написала:

"Если не получилось провести его (парад — Ред.) 9 мая, зачем он нужен после этого. А хождение с портретами на палках я бы вообще отменила, ну как-то не вяжется оно с праздником Победы".

Другой подписчик, Александр, поддержал мнение Юлии:

"9 мая да, а в другие, вновь назначенные даты - это уже не то!"

Еще одна жительница Казани считает, празднование Дня Победы "показушничеством и распилом".

Свое мнение в редакцию ProKazan.ru направил еще один противник проведения парада. Он полагает, что в сложившейся ситуации государство должно экономить бюджетные средства.

"Во-первых, на дворе экономический кризис. Денег ни у кого нет. Бизнес в упадке. Считаю, что даже летом в этом году проводить Парад Победы не следует. Во-вторых, к июлю одолеть вирус не получится. Вакцины нет. Новый инфекционный блок в Казани построят только в августе. Зачем подвергать людей опасности? Лучше помочь гражданам денежно или продуктовыми наборами. У меня пенсия десять тысяч. Мне 63 года. К сожалению, продуктовый набор мне не положен", - написал он.

Корреспондент ProKazan.ru узнал мнение о праздновании Дня Победы и проведении парада у 84-летней блокадницы Людмилы Хитриной. Вместе с мамой она 180 дней прожила в блокадном Ленинграде.

Она считает, что помнить о подвиге участников войны очень важно. Для нее этот день — особенный.

"Ни в коем случае отменять празднование Дня Победы нельзя. Это самый главный праздник после Нового года. Или даже лучше, чем Новый год.

Это важно. Важно отмечать, люди должны знать. Я 35 года рождения, была в блокаде, знаю, что это такое.

День Победы был самым счастливым днем для меня, хоть я тогда только окончила 2-ой класс, я помню его до сих пор. Был солнечный, прекрасный день, когда объявили об окончании войны. Мы бегали по улице, от радости кричали. Для меня он еще запомнился тем, что мы переехали в частную квартиру, нам дали комнату от завода, и мы туда переехали после Дня Победы. Каждый год для меня это был самый лучший праздник", - сказала женщина.

Как современные дети относятся ко Дню Победы?

В России праздник для ветеранов устраивают и силами детей. Однако они далеко не всегда рады участию в мероприятиях, посвященных Победе в ВОВ. Бывшая учительница истории, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала в беседе с корреспондентом ProKazan.ru, как ее ученики относились к празднику и почему современным детям сложно воспринимать День Победы.

"Чем больше лет проходит, чем меньше остается ветеранов, тем меньше новое поколение знает о войне. Конечно, правительство устраивает всевозможные акции к этому празднику, но иногда эта инициатива имеет обратный эффект. Молодежь не любит, когда их заставляют что-то делать. Когда я работала в школе, например, дети открыто говорили, как их достал этот "Бессмертный полк".

Просто внутренне эти дети не готовы к таким мероприятиям. Они не осознают, что такое война и почему для нашей страны так важен этот День Победы. Отношение к этому празднику воспитывается с пеленок. Я, например, росла в семье ветерана, поэтому о том, что мой дедушка воевал с немцами, которые хотели уничтожить нашу страну, узнала в года 3. Я знала наизусть все военные песни и многие советские военные фильмы.

Современные дети этого лишены. Кроме "Дня Победы" и "Катюши" никаких песен они и не слышали, а из военных фильмов смотрели лишь "Спасти рядового Райана" и "Битву за Севастополь", потому что там Гагарина пела, а она - знаменитая певица. Так что, в первую очередь, до детей надо доносить саму суть войны. Почитать им "Прокляты и убиты", показать те же "А зори здесь тихие". Я знаю учителей-историков, которые своим ученикам показывают "Иди и смотри", невзирая на то, что многие считают это фильм опасным для детской психики. Но зато потом этим детям и в голову не придет прикуривать от Вечного огня или клеить на свои автомобили надписи типа "Можем повторить".

Во многих семьях о своих ветеранах вообще ничего не знают. Я давала своим ученикам задание написать о своих ветеранах небольшое эссе. Так некоторые кроме ФИО больше ничего о них не знают! В семьях не принято знать своих предков. Забвение - это самое страшное, что может случиться в отношении старшего поколения своей семьи", - рассказала девушка.

Что думают о переносе парада Победы на лето врачи?

Узнав о возможном переносе парада в честь 75-летия Победы на конец июня, корреспондент ProKazan.ru спросил у врача местной поликлиники, Ильфата Фатхутдинова, будет ли безопасным проводить парад победы в этот период.

"Тяжело ответить так сразу, но в июле вряд ли получится провести массовое мероприятие, особенно такое, как парад, так как основная масса участников — пенсионеры, лица старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Поэтому безопасность массовых мероприятий под сомнением. Насколько будет велик риск заразиться во время парада - тяжело сказать. Все зависит от людей, которые должны лечиться и соблюдать карантин. Однако не все его соблюдают", - рассказал медик.

В Великой Отечественной войне Татарстан потерял около 350 тысяч лучших сынов и дочерей. Погиб почти каждый второй, ушедший на войну.