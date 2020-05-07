В редакцию ProKazan.ru прислали видеозапись движения на улице Болотникова в Казани. Здесь уже долгое время идет ремонт дорожного покрытия, и на проезжей части в хаотичном порядке выставлены знаки и "маячки". По словам водителей, они создают хаотичность движения.

"Ладно я часто здесь езжу, сориентировался, а сегодня наблюдал много раз, как водители начинали тупить и чуть не сбивали сигнальные знаки. Устроили аттракцион - упражнение "змейка", - поделился с нами автор видео.

"Автор змейку сдал!"

"Месяц уже асфальт кладут!"

"Этому аттракциону уже несколько дней точно. И именно на Фрунзе по какой-то неведомой причине технология укладки асфальта предусматривает торчащие месяцами крышки люков. Чуть ли не каждый год такая ерунда", - негодуют казанцы.

Добавим, что работы на улицах Фрунзе и Болотникова проходят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках проекта в этом году отремонтируют также улицы Академика Арбузова, Патриса Лумумбы, 2-я Старо-Аракчинская, Приволжская, Тэцевская, Рихарда Зорге, Гвардейская и проспект Победы, всего 10 дорог общей протяженностью 40,4 километра.