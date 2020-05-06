Министр экономики РФ Антон Силуанов заявил, что строительство высокоскоростной автомобильной магистрали Москва-Казань не будут останавливать из-за пандемии. Об этом он рассказал в интервью изданию "Ведомости".

"Решено строить первый участок Москва – Владимир и обход Казани, причем на концессионной основе. Переговоры о заключении концессии идут, и первые деньги должны быть выделены в этом году", - отметил Силуанов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что автодорогу могут построить раньше срока за счет частных средств.