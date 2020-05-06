В Татарстане по данным на 6 мая подтверждено 102 новых случая COVID-19: из них один – завозной, остальные заразились в результате контакта с заболевшими ранее. По данным оперштаба РТ, 10 человек госпитализированы, 92 получают лечение амбулаторно с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

Среди новых случаев больше всего граждан от 18 до 30 лет - 40 человек, 23 - от 30 до 50, 20 - от 50 до 60, девять - от 60 до 70, семеро детей, двое - от 70 до 80 лет, один человек - от 80 до 90 лет.

Наибольшее число заболевших - в Казани, здесь выявили 75 новых случаев, также заболевших прибавилось в 12 муниципалитетах:

Зеленодольский район – 6

Апастовский – 3

Высокогорский – 3

Сабинский – 3

Буинский – 3

Арский – 2

Лаишевский – 2

Кукморский – 1

Верхнеуслонский – 1

Нурлатский – 1

Пестречинский – 1

Набережные Челны – 1

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За прошедшие сутки выздоровело 20 человек: в Казани – 12, в Лаишевском районе – 4, Альметьевском– 2, по одному – в Азнакаевском и Зеленодольском районах.За весь период вылечены 184 человека. На 6 мая в Татарстане зарегистрировано 1310 случаев COVID-19. 405 человек с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, из них 4 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также накануне в РТ скончался еще один пациент с коронавирусом, он умер в больнице Набережных Челнов.

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