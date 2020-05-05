На пожаре в Татарстане погибли два человека: 4 мая в пгт Васильево сгорел садовый дом.

По данным МЧС РТ, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 13.10 из СНТ "Волжанка", дом 48.

К моменту прибытия огнеборцев по всей площади горел одноэтажный дощатый дом. Пожар локализовали в 13.38, открытое горение ликвидировали в 13.50.



В ходе разбора сгоревших конструкций садового дома обнаружены тела двух погибших - женщины и мужчины 1966 года рождения. Предварительная площадь пожара составила 14 квадратных метров, причина возгорания устанавливается.

