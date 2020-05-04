В санаторий Ливадия на двухнедельную обсервацию заселили 27 человек, прибывших 4 мая из Берлина. Среди пассажиров 22 - это жители Республики Татарстан, трое граждан из Башкирии, по одному - из Кировской области и Марий Эл.

Все прибывшие пройдут медицинский осмотр и сдачу анализов, сообщает оперштаб РТ.

Кроме того, 5 мая ожидается борт из Анталии в Уфу, по предварительным данным должны вернуться 35 человек. Жители республики будут автобусом доставлены в Татарстан и заселены на двухнедельный карантин в Ливадию. Также завтра ожидается выезд из санатория в Васильево пассажиров, ранее прибывших из Турции и Индии.