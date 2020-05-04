Жительницу Казани арестовали из-за фотографий на телефоне

В телефоне жительницы Казани полицейские обнаружили фотографии и координаты закладок наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

39-летнюю жительницу Казани заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Оперативники обнаружили в ее мобильном телефоне фотографии и координаты мест закладок наркотических средств. Один из тайников располагался у дома по улице 12-я Кадышевская, оттуда сотрудники изъяли целый пакет с 20 сверками с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в свертках находилось около 20 граммов мефедрона.

В результате на женщину возбуждено дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.