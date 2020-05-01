Власти Татарстана заявили, что не запрещали прогулки с детьми во дворах

Власти Татарстана не запрещали родителям гулять с детьми во дворах. Об этом на онлайн-брифинге в ответ на вопросы журналистов сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

"В принципе, во дворы мамы с детьми выходят на прогулки, это строго не запрещалось <...> в периметре двора делать это совершенно не возбраняется", - отметила Галимова.

При выходе на прогулку, разумеется, нужно соблюдать меры профилактики и соблюдать дистанцию, добавила Галимова, и привела в пример чаты жилых комплексов, где мамы с детьми составляют график выхода на улицу для того, чтобы минимизировать контакты.

Напомним, что с 30 апреля в Татарстане официально разрешено заниматься спортом на улице, правда, только раз в день с 5 до 7 утра.