В списке целей на выход из дома системы цифровых пропусков РТ появилась 12 цель - это индивидуальное занятие физической культурой и спортом на открытом воздухе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Возможность выйти из дома для занятий спортом дается один раз в день и строго с 5 до 7 часов утра. Оформить цифровой пропуск по данной цели можно только через личный кабинет на сайте covid19.tatarstan.ru

Напомним, что появление данной цели накануне анонсировал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Об этом министр сообщил в комментариях аккаунта любителей бега Альметьевска в Инстаграм.