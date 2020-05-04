На днях Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса поручил главам регионов разработать план постепенного выхода из режима самоизоляции. Отмена ограничительных мер в связи с COVID-19 может начаться Татарстане уже с 12 мая.
Пора подводить итоги самоизоляции. ProKazan.ru подготовил подборку объявлений с Avito.ru, появившихся в Казани, пока все сидели дома.
Первое место в топе занимает объявление об услугах онлайн-собутыльника, слушателя, друга или мужа на час.
"Если тебе невыносимо находиться на самоизоляции, не с кем поделиться переживаниями или, возможно, радостью, выговориться/выплакаться/высморкаться, раскрыть свою ранимую и тонкую душу, пожаловаться на правительство/мужиков/баб, то я к вашим услугам. Мы можем обсудить с тобой абсолютно любую тему. От фламандских живописцев 17 века до нейтронных звезд", - заявляет мужчина.
Аналогичные услуги предоставляет Мария, подруга на час. Однако ее услуги стоят дороже.
Третье место в рейтинге занимает объявление о продаже сладкой аптечки.
"Такая аптечка нужна каждому", - утверждает продавец.
А вы бы хотели себе такую? К чему парацетамол, лучше принять Веселин!
На четвертом месте у нас предложение погулять с собакой за 250 рублей. Молодой человек также может сходить за вас в магазин или в аптеку.
На пятом месте объявление об обмене продуктов на норковую шубу. Шуба из меха енота тоже подойдет. Еще не поздно разместить объявление об обмене гречки на последний айфон.
Шестое место в рейтинге занимает предложение из соседней республики самоизолироваться в "хижине в лесу". Помните такое кино? Кажется, там всё закончилось не очень хорошо.
На седьмом месте - объявление о доставке сладкой ваты.
"У всех у нас сейчас сложные времена и у детишек тоже. Им приходится сидеть дома, а так хочется прогуляться по набережной, побаловаться разными вкусностями. Сладкая вата будет для ребят идеальным десертом в дни карантина", - гласит объявление.
Восьмое место в рейтинге объявлений с Avito.ru занимает доставка компьютера на дом.
"Не скучай на карантине - закажи и играй во что захочешь сам", - написано на сайте.
На девятом месте - онлайн-репетитор, а на десятом - онлайн-аниматор. Девушка- репетитор утверждает, что легко разрешит все трудности с дистанционным обучением.
Онлайн-аниматор поднимет настроение детишкам, Дни рождения которых выпали на период самоизоляции.
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