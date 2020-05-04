На днях Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса поручил главам регионов разработать план постепенного выхода из режима самоизоляции. Отмена ограничительных мер в связи с COVID-19 может начаться Татарстане уже с 12 мая.

Пора подводить итоги самоизоляции. ProKazan.ru подготовил подборку объявлений с Avito.ru, появившихся в Казани, пока все сидели дома.

Первое место в топе занимает объявление об услугах онлайн-собутыльника, слушателя, друга или мужа на час.

Собутыльник

"Если тебе невыносимо находиться на самоизоляции, не с кем поделиться переживаниями или, возможно, радостью, выговориться/выплакаться/высморкаться, раскрыть свою ранимую и тонкую душу, пожаловаться на правительство/мужиков/баб, то я к вашим услугам. Мы можем обсудить с тобой абсолютно любую тему. От фламандских живописцев 17 века до нейтронных звезд", - заявляет мужчина.

Аналогичные услуги предоставляет Мария, подруга на час. Однако ее услуги стоят дороже.

Подруга на час

Третье место в рейтинге занимает объявление о продаже сладкой аптечки.

Сладкая аптечка

"Такая аптечка нужна каждому", - утверждает продавец.

А вы бы хотели себе такую? К чему парацетамол, лучше принять Веселин!

На четвертом месте у нас предложение погулять с собакой за 250 рублей. Молодой человек также может сходить за вас в магазин или в аптеку.

Погуляю с собакой

На пятом месте объявление об обмене продуктов на норковую шубу. Шуба из меха енота тоже подойдет. Еще не поздно разместить объявление об обмене гречки на последний айфон.

Объявление об обмене

Шестое место в рейтинге занимает предложение из соседней республики самоизолироваться в "хижине в лесу". Помните такое кино? Кажется, там всё закончилось не очень хорошо.

Самоизоляция в домике

На седьмом месте - объявление о доставке сладкой ваты.

"У всех у нас сейчас сложные времена и у детишек тоже. Им приходится сидеть дома, а так хочется прогуляться по набережной, побаловаться разными вкусностями. Сладкая вата будет для ребят идеальным десертом в дни карантина", - гласит объявление.

Сладкая вата

Восьмое место в рейтинге объявлений с Avito.ru занимает доставка компьютера на дом.

"Не скучай на карантине - закажи и играй во что захочешь сам", - написано на сайте.

Компьютер на дом

На девятом месте - онлайн-репетитор, а на десятом - онлайн-аниматор. Девушка- репетитор утверждает, что легко разрешит все трудности с дистанционным обучением.

Репетитор

Онлайн-аниматор поднимет настроение детишкам, Дни рождения которых выпали на период самоизоляции.

Аниматор

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