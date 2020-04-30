В Москве скончался режиссер из Казани Сергей Литовец. У него был подтвержден коронавирус

Сегодня в Москве скончался уроженец Казани, режиссер и оператор Сергей Литовец. Об этом в своем "Фейсбук" сообщил его товарищ Авис Привин.

"СЕГОДНЯ, ПОСЛЕ ДОЛГОЙ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ, УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ СЕРГЕЙ ЛИТОВЕЦ. ПРЕКРАСНЫЙ ОПЕРАТОР И РЕЖИССЁР, ЧЛЕН СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ. В НОЯБРЕ ЕМУ БЫЛО БЫ ТОЛЬКО 59 ЛЕТ. ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ И КОЛЛЕГИ, ПОМЯНЕМ ЕГО СЕГОДНЯ" - пишет автор.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Литовец попал в больницу с коронавирусом. Он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.