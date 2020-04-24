Режиссер из Казани Сергей Литовец заразился коронавирусом и находится в подмосковной больнице. Об этом сообщила в своем "Фейсбук" его коллега Наталия Гугуева.

"Спаси Господи всех, кто искренно переживает и молится о здоровье Сергея Сергей Литовец- нашего коллеги и друга, кинооператора и режиссера, который лежит сейчас в реанимации с коронавирусной пневмонией! На сегодняшний день состояние Сергея стабильно-тяжелое. Хотя такое состояние у него уже с 12 апреля. Ничего пока не меняется – ни в худшую, ни в лучшую сторону. Попытка отключить его от аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) на третий день его пребывания в реанимации не дала результатов – ему стало хуже", - пишет она.

Также Гугуева добавляет, что сын режиссера также в больнице, жена - дома, но плохо себя чувствует. Для Сергея в больнице сейчас есть все лекарства и оборудование, заверило ее руководство медучреждения.

Сергей Литовец родился 25 ноября 1961 года в Казани. Режиссер документального кино, оператор. Живет и работает в Москве. Член союза кинематографистов РФ, гильдии кинооператоров России и союза фотохудожников России.