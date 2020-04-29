Улицы Казани ежедневно моют дезинфицирующим средством

В Казани продолжается санитарная очистка улиц со специальными дезинфицирующими средствами. Работа организована в ежедневном режиме для противодействия распространению коронавируса, сообщают в мэрии города.

"Специалисты дорожных служб используют средства с хорошей моющей способностью и широким спектром противовирусного и антимикробного действия. Средства не имеют резкого запаха, не летучи и не токсичны", - заверили в пресс-службе городского руководства.

Также ежедневно дезинфицируют надземные и подземные пешеходные переходы, остановки и площадки общественного транспорта.

Дорожные службы Казани уже полностью перешли на летний режим работы. В уборке в этом сезоне задействовано 280 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих.