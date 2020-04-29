В период с 1 по 11 мая в Татарстане запустят семь временных электропоездов, сообщают в Минтрансе республики.

По данным министерства, это следующие электрички:

№ 6404 Казань – Арск отправляется в 08:15, прибывает в 09:57 ежедневно;

№ 6407 Арск – Казань отправляется в 10:55, прибывает в 12:39 ежедневно;

№ 6001 Казань – Тюрлема отправляется в 08:10, прибывает в 09:50 ежедневно;

№ 6476 Тюрлема – Арск отправляется в 10:36, прибывает в 13:34 ежедневно;

№ 6437 Арск – Казань отправляется в 17:00, прибывает в 18:48 ежедневно;

№ 6355 Казань – Свияжск отправляется в 10:28, прибывает в 11:50 ежедневно;

№ 6356 Свияжск – Казань отправляется в 14:20, прибывает в 15:35 ежедневно.

Напомним, что накануне Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая.