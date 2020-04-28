В Татарстане коронавирус нашли почти у 700 человек, умер один пациент с COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане выявлено еще 65 случаев коронавируса, сообщают в оперштабе РТ.

59 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма. Семь случаев - завозные, 58 человек имели контакт с больными.

Среди заболевших восемь человек - дети, 12 - в возрасте от 18 до 30 лет, 18 - от 30 до 50, 12 - от 50 до 60, восемь - от 60 до 70 лет, чевтеро - от 70 до 80 и три человека - старше 80 лет.



Больше всего случаев выявили в Казани - 21, по шесть - в Набережных Челнах и Атнинском районе, пять - в Елабужском, по четыре - в Чистопольском, Тюлячинском и Арском районах, по три - в Балтасинском, Зеленодольском и Дрожжановском районах, по одному случаю прибавилось в Агрызском, Актанышком, Тукаевском, Сармановском, Нурлатском и Пестречинском районах РТ.

За весь период выписано из больниц 78 пациентов, из них три человека за сегодня. Всего на 28 апреля в Татарстане подтверждено 697 случаев, один человек скончался.