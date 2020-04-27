В Казани кладбища будут охранять полицейские

В Казани продолжает действовать запрет на посещение кладбищ.

Ограничение будет действовать и завтра, 28 апреля, в православный праздник Радоница, напоминают в пресс-службе мэрии города. Как сообщили в Управлении по организации ритуальных услуг, охрану общественного порядка на кладбищах и непосредственно прилегающих к ним территориях в этот день будут осуществлять сотрудники полиции.

Напомним, в соответствии с постановлением Кабмина РТ в Казани с 11 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации кладбища города закрыты для посещения.