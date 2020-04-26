С 4 по 9 сентября в Казани пройдет XVI Международный фестиваль мусульманского кино. Главной темой фестиваля будет 100-летие ТАССР, сообщает Министерство культуры РТ.
Одна из программ будет посвящена архивным фильмам о знаковых событиях, известных деятелях искусства прошлых лет. В другой подборке будут фигурировать фильмы, которые снимались в Казани - «Реальная сказка» А.Мармонтова, комедия «Сокровища озера Кабан» Д.Коробкина и другие.
В программу фестиваля также войдет спецпроект «Казанские премьеры», в котором татарстанские кинематографисты расскажут о своих новых проектах.
Во время фестиваля должна состояться премьера полнометражной ленты «Сумбуль» по одноименному роману Зифы Кадыровой.
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