С 4 по 9 сентября в Казани пройдет XVI Международный фестиваль мусульманского кино. Главной темой фестиваля будет 100-летие ТАССР, сообщает Министерство культуры РТ.

Одна из программ будет посвящена архивным фильмам о знаковых событиях, известных деятелях искусства прошлых лет. В другой подборке будут фигурировать фильмы, которые снимались в Казани - «Реальная сказка» А.Мармонтова, комедия «Сокровища озера Кабан» Д.Коробкина и другие.

В программу фестиваля также войдет спецпроект «Казанские премьеры», в котором татарстанские кинематографисты расскажут о своих новых проектах.

Во время фестиваля должна состояться премьера полнометражной ленты «Сумбуль» по одноименному роману Зифы Кадыровой.