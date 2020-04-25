В Татарстане на 25 апреля выявлен 491 случай коронавируса. Большинство заболевших живет в Казани, однако продолжается распространение инфекции на в районах республики.

За неделю случаи заболевания появились еще в 14 муниципальных районах. Высокие показатели заболеваемости отмечены в 6 районах: Тюлячинский, Дрожжановский, Лаишевский, Пестречинский, Тетюшский, Высокогорский. На сегодня угрозу представляют жители республики, работающие вахтовым методом. За последнюю неделю было зарегистрировано 10 таких случаев в 5 районах: Аксубаевском, Мамадышском, Чистопольском, Кукморском, Дрожжановском, сообщают в пресс-службе президента РТ.

Рустам Минниханов отметил, что необходимо взять на контроль контакты с соседними регионами, в том числе Ульяновская область, Башкортостан и другие. По его словам, необходимо совместно с Роспотребнадзором по РТ отработать контакты тех лиц, которые въезжают в республику. Он также подчеркнул, что инфекция завозится и вахтовиками, которые работают в других субъектах.