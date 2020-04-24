Более 55 тысяч жителей Татарстана по инициативе Рустама Минниханова получат помощь в виде продуктовых наборов. Сегодня, 24 апреля, были озвучены категории людей, которым будут выданы бесплатные продукты:

одиноко проживающие граждане в возрасте старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума;

дети из малоимущих семей, в которых есть дети старше 8 лет;

семьи, находящиеся в социально опасном положении;

семьи, в которых обязанности по опеке и попечительству выполняются на безвозмездной основе;

дети из малоимущих семей, в которых один из родителей уклоняется от выплаты алиментов;

дети, чьи родители являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса.

Первую часть продуктовых наборов в Татарстане раздадут с 29 апреля по 5 мая. Следующую партию планируют раздать после 10 мая. Для реализации программы помощи будет привлечено около 5 тысяч волонтёров, которые сейчас помогают людям, оказавшимся в сложном положении.