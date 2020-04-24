Более 55 тысяч жителей Татарстана по инициативе Рустама Минниханова получат помощь в виде продуктовых наборов. Сегодня, 24 апреля, были озвучены категории людей, которым будут выданы бесплатные продукты:
- одиноко проживающие граждане в возрасте старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума;
- дети из малоимущих семей, в которых есть дети старше 8 лет;
- семьи, находящиеся в социально опасном положении;
- семьи, в которых обязанности по опеке и попечительству выполняются на безвозмездной основе;
- дети из малоимущих семей, в которых один из родителей уклоняется от выплаты алиментов;
- дети, чьи родители являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса.
Первую часть продуктовых наборов в Татарстане раздадут с 29 апреля по 5 мая. Следующую партию планируют раздать после 10 мая. Для реализации программы помощи будет привлечено около 5 тысяч волонтёров, которые сейчас помогают людям, оказавшимся в сложном положении.
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