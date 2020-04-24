На портале программы президента Татарстана "Наш двор" публикуют схемы благоустройства дворов республики, которые попали в программу. Сегодня на сайте прибавилось 215 схем.

На сегодняшний день на интернет-ресурсе размещены схемы благоустройства более 200 дворовых территорий Казани. На них специальными символами отражены существующие коммуникации, тротуары, входы в подъезды и так далее.

Пример схемы благоустройства

Жители города могут принять участие в обсуждении опубликованных планов-схем. В связи с действующим режимом самоизоляции, нет возможности проводить личные встречи с жителями, поэтому обратную связь по проектам планируется получать в режиме онлайн. Для этого необходимо найти свой двор в списке на сайте в разделе «Документы», изучить проект, поделиться мнением в форме обратной связи на сайте или озвучить его по телефону горячей линии: +7(800)275-20-20. Комментарии к опубликованным схемам принимаются до 1 мая.