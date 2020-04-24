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Жители Татарстана могут ездить по просроченным правам до середины июля

Cегодня, 07:15 127 1 prokazan.ru
Об этом рассказали в ГИБДД

Водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут продлены автоматически. Об этом рассказали в Госавтоинспекции РТ. Данные меры приняты в соответствии с Указом президента России.

Порядок замены таких водительских удостоверений будет определен ведомственным нормативным правовым актом. Граждане, имеющие права, которые истекают в указанный период, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права.

При этом Госавтоинспекция не прекращает выдавать и обменивать права, запись происходит через Госуслуги. 

ГИБДД Дороги Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
24 апреля 2020
08:18
Я поменял 2 апреля. Никаких очередей! Я считаю, что надо штрафовать, необязательно 15 тысяч, можно по божески 5 тысяч.

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