Водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут продлены автоматически. Об этом рассказали в Госавтоинспекции РТ. Данные меры приняты в соответствии с Указом президента России.

Порядок замены таких водительских удостоверений будет определен ведомственным нормативным правовым актом. Граждане, имеющие права, которые истекают в указанный период, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права.

При этом Госавтоинспекция не прекращает выдавать и обменивать права, запись происходит через Госуслуги.