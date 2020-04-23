Сегодня, 23 апреля, Рустам Минниханов посетил Казанский метрополитен – здесь начали проходку перегонных тоннелей 1-го участка 2-ой линии метрополитена со строящейся станции метро «Сахарова».

Вторая линия метро соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский и пройдет под ул. Ю.Фучика – Ак.Сахарова – Космонавтов (Советская площадь) – Компрессорная – Футбольный стадион – Чуйкова – Волгоградская – Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.

Строительная длина 1-го участка от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 км и будет включать в себя четыре станции - «Фучика», «10-ый микрорайон», «100-летие ТАССР», «Сахарова».

Рустам Минниханов в ходе осмотра метрополитена подчеркнул, что в нынешней непростой экономической ситуации было решено не сворачивать реализацию этого масштабного проекта – продолжения строительства метро, так как это закладывает фундамент развития Казани на десятилетия вперед.

«Какой бы ни был кризис, строить надо", - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к строителям метрополитена.