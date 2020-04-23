Первый секретарь татарстанского республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов заразился коронавирусом. Об этом президент РТ Рустам Минниханов упомянул сегодня на заседании Госсовета РТ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Казгордумы от КПРФ Динару Халимдарову, Миргалимов ранее не носил медицинскую маску.

"Но, к сожалению, Хафиз Гаязович с момента развития коронавирусной инфекции в России маску не носил, отказывался ее носить. Не могу утверждать, что [заражение] связано именно с этим, но общепринятые меры безопасности он, к сожалению, не соблюдал. Что касается проверки, то она проводилась среди депутатского корпуса, члены партии КПРФ, за исключением Хафиза Гаязовича, здоровы, слава богу", - цитирует депутат ТАСС.

Накануне, 22 апреля, в Казани на площади Свободы представители КПРФ отметили 150-годовщину со дня рождения Ленина, они возложили цветы к памятнику. Все участники были без масок, в их числе и Миргалимов.