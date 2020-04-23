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Глава КПРФ Татарстана отказывался надевать маску и заразился коронавирусом

Cегодня, 13:29 465 5 prokazan.ru
Накануне он без маски возлагал цветы к памятнику Ленину

Первый секретарь татарстанского республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов заразился коронавирусом. Об этом президент РТ Рустам Минниханов упомянул сегодня на заседании Госсовета РТ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Казгордумы от КПРФ Динару Халимдарову, Миргалимов ранее не носил медицинскую маску.

"Но, к сожалению, Хафиз Гаязович с момента развития коронавирусной инфекции в России маску не носил, отказывался ее носить. Не могу утверждать, что [заражение] связано именно с этим, но общепринятые меры безопасности он, к сожалению, не соблюдал. Что касается проверки, то она проводилась среди депутатского корпуса, члены партии КПРФ, за исключением Хафиза Гаязовича, здоровы, слава богу", - цитирует депутат ТАСС.

Накануне, 22 апреля, в Казани на площади Свободы представители КПРФ отметили 150-годовщину со дня рождения Ленина, они возложили цветы к памятнику. Все участники были без масок, в их числе и Миргалимов.

 

Медицина / Минздрав Политика Коронавирус Казань Общество
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комментарии

Русский обыватель
0
23 апреля 2020
13:35
Это называется карма. Мой МЧ отказался надевать маску и что вы думаете? Он разбил свой айфон на следующий день.
Горожанин
1
23 апреля 2020
13:48
Надо ему водки налить, натощак, затем послушать все что он скажет, под развязанный язык. Больше вы их лживые языки никогда не захотите слушать.
Горожанин
1
23 апреля 2020
13:54
Сносите уже свои памятники, никто в вашу клоунскую пародийную партию давно уже не верит. Все прыгаете под заказ, на ниточках.
Горожанин
1
23 апреля 2020
14:02
Нужно на долго изолировать этого клоуна ..
Горожанин
0
23 апреля 2020
14:05
Сколько здоровой желчи и умного злорадства в заголовке . Писаки - а вы знаете - что любому человеку с температурой могут пришить этот выш коронавирус ? Так что сами не попадитесь .

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