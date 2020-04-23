На ряде перекрестков Казани будут отменены пешеходные переходы. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

В частности, как сообщают в мэрии, будут ликвидированы переходы на перекрестках улиц Дзержинского и Чернышевского - здесь в шаговой доступности есть еще "зебры", улиц Горького и Гоголя, улиц Горького и Муштари - на перекрестке установят пешеходные ограждения, улиц Горького и Толстого, улиц Беломорская и Чапаева, улиц Лейтенанта Шмидта и Товарищеской, улиц Лейтенанта Шмидта и Зинина.

Где планируется убрать пешеходные переходы

На одном из перекрестков вместо перехода установят ограждения

Также изменяется схема дорожного движения в районе дома №45а по проспекту Ямашева, в районе дома №122 по проспекту Победы, на местном проезде от улицы Меридианная до улице Мусина, а также по улицам Дубравная, Спортивная и Нигматуллина. Схемы изменения можно найти в Сборнике документов, опубликованном на портале мэрии.