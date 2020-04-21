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Фото president.tatar.ru

В Татарстане пока не планируют отменять изоляционные мероприятия

Cегодня, 12:39 559 0 prokazan.ru
Об этом заявил президент республики

Сегодня, 21 апреля, на встрече с представителями бизнеса Рустам Минниханов заявил о том, что отменять ограничительные мероприятия в республике пока рано. 

 "Эта неделя показывает рост по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому снимать ограничения мы пока не можем. Ждём следующую неделю, всё будет зависеть от того, какие будут показатели по распространению вируса" - приводят слова главы республики в его пресс-службе.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане коронавирус подтвержден у 280 человек, 50 случаев выявлено за последние сутки. Ранее также сообщалось, что Правительство РФ может продлить режим самоизоляции в стране. 

Рустам Минниханов Коронавирус Татарстан Общество
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комментарии

Горожанин
0
21 апреля 2020
13:15
Ждем следующего года! Даешь самоизоляцию и смс со штрафами! Ура!
Горожанин
0
21 апреля 2020
13:19
Ждем как Москва скажет Казани.

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