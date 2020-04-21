Власти могут продлить режим самоизоляции в России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РБК.

По информации издания, он может распространиться на майские праздники, рабочие дни между ними сделают нерабочими. Еще один сценарий - продление изоляционных мероприятий до середины мая, а в случае негативного развития событий - до 1 июня.

Сегодня Владимир Путин на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в стране еще не пройден.

"Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", - сказал президент.

Напомним, что изначально режим самоизоляции был установлен на неделю до 6 апреля, затем президент продлил его до конца месяца, при этом дал главам регионов право самим устанавливать меры, адекватные для каждой из территорий.