50 новых случаев COVID-19 подтверждено в Татарстане за минувшие сутки. Такая информация поступила из оперштаба РТ. 10 человек госпитализированы, 40 получают лечение на дому. Всего с начала пандемии в Татарстане выявлено 280 заболевших.

Подавляющее большинство вновь выявленных случаев - это граждане в возрасте от 30 до 60 лет. Также есть семь заболевших в возрастной категории от 60 до 70, четверо молодых людей от 18 до 30 и четверо детей.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки подтверждено в набережных Челнах - 16; 11 человек выявлено в Казани, семь - в Тюлячинском районе, четыре - в Дрожжановском, три - в Сармановском, по два - в Альметьевском и Лаишевском районах, по одному случаю - в Алексеевском, Балтасинском, Кукморском, Мамадышском и Тукаевском районах.

Добавим, что всего в России на 21 апреля коронавирус нашли у 52 763 человек, за последние сутки прибавилось 5 642 зараженных. С начала пандемии умерло 456 пациентов с COVID-19.

