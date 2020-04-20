Накануне в административном здании по адресу Гвардейская 54/1 произошел пожар, есть пострадавший.

По данным МЧС РТ, информация о возгорании поступила в 14:44, горели вещи в подсобном помещении под лестницей на цокольном этаже здания. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Из-за неосторожности при курении вспыхнули вещи под лестницей

Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по 2 номеру вызова - это 23 человека и 5 единиц техники. Из здания спасён рабочий 1954 года рождения, который госпитализирован с отравлением продуктами горения городскую больницу № 7.

Рабочего с отравлением продуктами горения вынесли из здания

В 14:59 открытое горение было ликвидировано. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. На месте работают дознаватели Госпожнадзора.

Напомним, что вчера в еще одном пожаре в Казани погиб человек. Причина происшествия пока не установлена.