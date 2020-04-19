Днем 19 апреля в казанском поселке Чебакса произошел пожар, в котором погиб один человек, еще один получил ожоги.

По данным МЧС РТ, сообщение о возгорании поступило в 12.40, горел частный дом по адресу Зеленая, 4а.

К прибытию пожарных горел дом и надворные постройки, предварительная площадь пожара составляла 115 квадратных метров. Была угроза распространения огня на соседний дом, а в помещении на момент прибытия спасателей мог находиться мужчина.

Пожарные приступили к поискам людей внутри дома. Обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается, ещё один человек с ожогами 1 степени передан бригаде скорой медицинской помощи.



Причина пожара устанавливается.

