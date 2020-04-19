31 новый случай COVID-19 подтвержден в Татарстане на 19 апреля, сообщают в республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Три случая имеют завозной характер, остальные граждане заразились в результате близкого контакта с заболевшими. Пять человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницы. У 26 заболевших диагностирована лёгкая или бессимптомная форма течения болезни, они проходят лечение на дому.

Среди заболевших есть двое детей, пятеро человек в возрасте от 18 до 30 лет, девять - от 30 до 50, семь человек в возрастной категории от 50 до 60 лет, шесть - от 60 до 70, по одному человеку - от 70 до 80 и от 80 до 90 лет.

Наибольшее число случаев за сутки выявили в Набережных Челнах - 17, восемь - в Казани, два человека заболели в Тюлячинском районе, по одному - в Аксубаевском, Менделеевском, Сабинском, Тукаевском районах.



Всего на 19 апреля в Татарстане зарегистрирован 191 случай заболевания. 28 человек выздоровели, 163 находятся под наблюдением врачей – у большинства заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме.

Напомним, что с 20 апреля в Татарстане запрещено находиться в общественном транспорте и магазинах без масок, при этом правительство РТ разрешило парикмахерским возобновить работу.

