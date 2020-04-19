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Фото pixabay.com

В Татарстане парикмахерским разрешили начать работу, а гражданам - ходить подстригаться

Cегодня, 00:48 42 0 prokazan.ru

Правительство Татарстана разрешило парикмахерским начать работу в условиях самоизоляции с 20 апреля. Соответствующий документ опубликован на Официальном портале правовой информации РТ. 

При этом, как указано в постановлении, у сотрудников будут проверять температуру и наличие симптомов респираторного заболевания, при их наличии граждан не допустят к работе. Также в помещениях обязательна регулярная дезинфекция и влажная уборка. 

Работники и посетители должны иметь возможность обработки рук антисептиком, персонал нужно обеспечить одноразовыми перчатками и масками, а прием посетителей возможен только по записи с интервалом в 10 минут для дезинфекции.

Добавим, что в списке целей для выхода из дома в системе цифровых пропусков также появится новый пункт - посещение парикмахерской.

 

Тэги: Коронавирус, Татарстан, Казань
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