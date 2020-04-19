Правительство Татарстана разрешило парикмахерским начать работу в условиях самоизоляции с 20 апреля. Соответствующий документ опубликован на Официальном портале правовой информации РТ.

При этом, как указано в постановлении, у сотрудников будут проверять температуру и наличие симптомов респираторного заболевания, при их наличии граждан не допустят к работе. Также в помещениях обязательна регулярная дезинфекция и влажная уборка.

Работники и посетители должны иметь возможность обработки рук антисептиком, персонал нужно обеспечить одноразовыми перчатками и масками, а прием посетителей возможен только по записи с интервалом в 10 минут для дезинфекции.

Добавим, что в списке целей для выхода из дома в системе цифровых пропусков также появится новый пункт - посещение парикмахерской.