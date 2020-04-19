С 20 апреля в республике вступит в силу новый запрет. Гражданам запрещается находиться в общественном транспорте, объектах розничной торговли и объектах предоставления услуг без средств индивидуальной защиты органов дыхания - медицинских масок и респираторов. Соответствующее постановление опубликовано на Официальном правовом портале РТ.

Требование установлено бессрочно — до «улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки», указано в документе.

Напомним, что по данным на 18 апреля в республике выявлено 160 случаев коронавируса, среди них единицы - граждане, прибывшие из-за границы, большая часть - люди, имевшие близкие контакты с заболевшими.