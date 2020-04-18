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Минниханов поручил жестче контролировать цены на продукты

Cегодня, 12:36 48 1 prokazan.ru
Некоторые продукты значительно подорожали

Рустам Минниханов поручил быстрее реагировать на случаи завышения цен на товары и продукты.

Об этом президент Татарстана заявил во время субботнего совещания, на котором ему доложили о динамике изменения цен на товары первой необходимости. При этом было отмечено, что по ряду продукции фиксируется значительное превышение. 

"Необходимо усилить работу нашего штаба, дополнить её оперативными группами, которые должны реагировать на изменения цен. Я дал поручение первому вице-премьеру Рустаму Нигматуллину. Мы должны быстро реагировать на подобные случаи. Смотреть и оптовое звено, и розницу. Следует привлечь соответствующих специалистов. Прокурор все поручения даст. Через розницу мы сразу увидим, как и откуда он получил товар" - сказал Рустам Минниханов. 

Президент Татарстана поручил организовать такую же работу на местах.

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комментарии

Русский обыватель
0
18 апреля 2020
13:12
В СССР это уже проходили.
И недавно цены на медицинские маски тоже стали контролировать прокуроры - и с масками стало то же что и с продуктами в СССР: тут же исчезли из продажи.

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