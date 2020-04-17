В Татарстане ЕГЭ и ОГЭ школьники будут сдавать как обычно, в пунктах приема. Об этом сообщил министр образования РТ Рафис Бурганов.

"Мы в мае завершим учебную программу. 8 июня в республике пройдет первый ЕГЭ, а 9 июня — первый ОГЭ. ОГЭ в этом году состоит из двух основных экзаменов: по математике и русскому языку. Дети их будут сдавать в пунктах приема экзаменов, как и обычно. Эта процедура прописана в законодательстве, поэтому мы ничего менять не будем", - цитирует Бурганова пресс-служба министерства.

Также министр добавил, что во время экзаменов будут соблюдены все действующие на тот момент санитарные нормы и правила. Школьников будут рассаживать на расстоянии друг от друга в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Если понадобится, то ребята будут разделены на несколько потоков.