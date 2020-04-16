В Татарстане по данным на 16 апреля подтвержден 21 новый случай коронавирусной инфекции.
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По данным оперативного штаба РТ по борьбе с COVID-19 завозных случаев – восемь, через близкие контакты с заболевшими заразились 13 человек.
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10 пациентов госпитализированы, 11 человек с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни проходят лечение на дому. Среди заболевших есть один ребенок, три человека в возрасте от 18 до 30 лет, пятеро - от 30 до 50 лет, четверо - от 50 до 60 лет, семь заболевших - от 60 до 70 лет, одному пациенту уже за 70.
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Новые заразившиеся за сутки выявлены в Казани - восемь человек, пять человек в Набережных Челнах, двое- в Лаишевском районе, по одному заболевшему подтверждено в Азнакаевском, Балтасинском, Буинском, Мамадышском, Сабинском и Тетюшском районах Татарстана.
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На данный момент в республике зарегистрировано 128 случаев. Всего по Российской Федерации – 27 938 заболевших.
В Татарстане коронавирус нашли еще у 21 человека, большая часть заболевших - контактные
Один новый случая подтвержден у ребенка
В Татарстане по данным на 16 апреля подтвержден 21 новый случай коронавирусной инфекции.
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Ну бывает, продолжайте гулять. Но знайте, через две недели с вами и вашими контактными медицина, скорее всего, не справится.
Ну бывает, продолжайте гулять. Но знайте, через две недели с вами и вашими контактными медицина, скорее всего, не справится.
Ну бывает, продолжайте гулять. Но знайте, через две недели с вами и вашими контактными медицина, скорее всего, не справится.