В Татарстане по данным на 16 апреля подтвержден 21 новый случай коронавирусной инфекции.

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По данным оперативного штаба РТ по борьбе с COVID-19 завозных случаев – восемь, через близкие контакты с заболевшими заразились 13 человек.

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10 пациентов госпитализированы, 11 человек с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни проходят лечение на дому. Среди заболевших есть один ребенок, три человека в возрасте от 18 до 30 лет, пятеро - от 30 до 50 лет, четверо - от 50 до 60 лет, семь заболевших - от 60 до 70 лет, одному пациенту уже за 70.

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Новые заразившиеся за сутки выявлены в Казани - восемь человек, пять человек в Набережных Челнах, двое- в Лаишевском районе, по одному заболевшему подтверждено в Азнакаевском, Балтасинском, Буинском, Мамадышском, Сабинском и Тетюшском районах Татарстана.

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На данный момент в республике зарегистрировано 128 случаев. Всего по Российской Федерации – 27 938 заболевших.