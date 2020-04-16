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В Татарстане коронавирус нашли еще у 21 человека, большая часть заболевших - контактные

Cегодня, 11:09 1101 10 prokazan.ru
Один новый случая подтвержден у ребенка

В Татарстане по данным на 16 апреля подтвержден 21 новый случай коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба РТ по борьбе с COVID-19 завозных случаев – восемь, через близкие контакты с  заболевшими заразились 13 человек.

10 пациентов госпитализированы, 11 человек с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни проходят лечение на дому. Среди заболевших есть один ребенок, три человека в возрасте от 18 до 30 лет, пятеро - от 30 до 50 лет, четверо - от 50 до 60 лет, семь заболевших - от 60 до 70 лет, одному пациенту уже за 70. 

Новые заразившиеся за сутки выявлены в Казани - восемь человек, пять человек в Набережных Челнах, двое- в Лаишевском районе, по одному заболевшему подтверждено в Азнакаевском, Балтасинском, Буинском, Мамадышском, Сабинском и Тетюшском районах Татарстана.

На данный момент в республике зарегистрировано 128 случаев. Всего по Российской Федерации – 27 938 заболевших.

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комментарии

Горожанин
5
16 апреля 2020
11:27
Нагуляли :D
Ну бывает, продолжайте гулять. Но знайте, через две недели с вами и вашими контактными медицина, скорее всего, не справится.
Иены
5
16 апреля 2020
11:47
Ну все. Попёрли контактные. А в парке на абсалямова так все и гуляют ((
Горожанин
3
16 апреля 2020
12:00
Нагуляли, в смысле на 6лятки ходили? Написано черным по белому через близкие контакты.
В ответ на комментарий пользователя
Нагуляли :D
Ну бывает, продолжайте гулять. Но знайте, через две недели с вами и вашими контактными медицина, скорее всего, не справится.
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Горожанин
1
16 апреля 2020
12:12
Офигеть как интересно . Власть , которая секретит все и вся - вдруг начинает отчитываться перед народом - как перед самым высоким начальством .
Горожанин
3
16 апреля 2020
12:13
Поперли дурачки со своими бреднями. А по теме - такое будет продолжаться пока власть или не прекратит этот фарс с самоизоляцией или наконец то объявит карантин и организует финансовую помощь.
В ответ на комментарий пользователя
Нагуляли :D
Ну бывает, продолжайте гулять. Но знайте, через две недели с вами и вашими контактными медицина, скорее всего, не справится.
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Горожанин
0
16 апреля 2020
12:14
В Китае каких только масок нет, даже с вентилятором, хоть в 30 градусов жары надевай и иди ни о чем не думая, есть ли вирус, нет ли вируса. Здесь ничего нет, да и магазины полюбому закрыты. Даже сделать не из чего.
Горожанин
0
16 апреля 2020
12:38
Близкие контакты — это по твоему Только сожительство? АХАХХАХ
В ответ на комментарий пользователя
Нагуляли, в смысле на 6лятки ходили? Написано черным по белому через близкие контакты.
Развернуть
Горожанин
2
16 апреля 2020
12:39
Власть делает все для того чтобы заразившихся стало больше, эти "контактные" больные вчера, по выдуманным во благо народа смскам, ходили по городу, ездили на такси, завтра благодаря расхваливаемому пропускному режиму не останется ни одного района без больного, тем более парикма[***] открыть хотят.
В ответ на комментарий пользователя
Офигеть как интересно . Власть , которая секретит все и вся - вдруг начинает отчитываться перед народом - как перед самым высоким начальством .
Развернуть
Горожанин
0
16 апреля 2020
12:40
И как же это поможет? Удиви нас своими знаниями.
В ответ на комментарий пользователя
Поперли дурачки со своими бреднями. А по теме - такое будет продолжаться пока власть или не прекратит этот фарс с самоизоляцией или наконец то объявит карантин и организует финансовую помощь.
Развернуть
Горожанин
0
16 апреля 2020
12:41
Лучше сидеть дома лохматым, но здоровым, чем стриженым умирать в больнице
В ответ на комментарий пользователя
Власть делает все для того чтобы заразившихся стало больше, эти "контактные" больные вчера, по выдуманным во благо народа смскам, ходили по городу, ездили на такси, завтра благодаря расхваливаемому пропускному режиму не останется ни одного района без больного, тем более парикма[***] открыть хотят.
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