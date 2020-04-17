Жительница Казани подкупала и угрожала молодому человеку, который пострадал от рук ее сына. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний, принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью".

По версии следствия, в производстве следственного отдела по Кировскому района Казани находилось уголовное дело по факту вымогательства денег и незаконного лишения свободы 20-летнего мужчины. 17-летний сын 44-летней злоумышленницы проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого, при этом суд постановил заключить его под стражу.

В мае 2019 года женщина встретилась с потерпевшим и предложила ему вознаграждение в размере от 100 до 300 тысяч рублей за то, чтобы он изменил показания в пользу ее сына. В дальнейшем угрожая молодому человеку физической расправой она требовала, чтобы в ходе судебных заседаний он просил суд избрать обвиняемому меру пресечения не связанную с лишением свободы. Помимо этого, женщина передавала потерпевшему наличными либо перечислила на его банковскую карту 14 тысяч рублей, склоняя таким образом молодого человека к даче ложных показаний. В результате в ходе судебных заседаний, а также при проведении следственных действий он дал ложные показания.

Противоправная деятельность обвиняемой была пресечена после того, как потерпевший сообщил о происходящем в правоохранительные органы.

Причастность к совершению преступления, женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности не признала, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело по существу рассмотрит суд.