В Казани под суд пойдет 28-летняя женщина, которая в ходе ссоры ударила сожительницу ножом. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщают в прокуратуре РТ.

По версии следствия, в ночь на 7 января 2020 года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице Дежнева поссорилась с сожительницей. В ходе конфликта женщина ударила потерпевшую ножом сзади в левую подмышечную область.

В тот же день она была задержана прибывшими на место сотрудниками полиции. Женщина вину не признала, она заключена под стражу. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.