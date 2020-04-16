Из Москвы и Санкт-Петербурга в Татарстан прибыл 561 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Согласно постановлению кабинета министров РТ, гражданам, вернувшимся из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, прописана обязательная самоизоляция. На сегодняшний день всем 561 людям выдано постановление правительства республики о необходимости соблюдать режим самоизоляции:

"На сегодняшний день проверены 937 228 граждан и 868 323 транспортных средства. <…> Всем людям, прибывающим из этих двух субъектов любым транспортом, предписано в обязательном порядке находиться на самоизоляции", - сообщила представитель Казанского Кремля во время онлайн-брифинга.

Отметим, на сегодняшний день пресечен проезд в республику 28 291 транспортных средств.