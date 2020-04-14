Яндекс начал показывать очереди в магазинах

В Яндекс.Картах появился новый раздел, который показывает очереди в супермаркетах и банках. Пока, как сообщают в компании, сервис доступен в веб-версии для Москвы и Петербурга, однако скоро он появится и в мобильной версии. Доступно три градации - большая, небольшая и отсутствие очереди, магазины, подключенные к сервису, отмечают на картах специальными занчками.

К проекту подключились "Азбука вкуса", "Перекресток", в ближайшее время планирует это сделать "Альфа-Банк". Подключить организацию можно через специальную форму на сайте.

"Актуальные данные Яндекс получает от партнёров в реальном времени <...> Организации сами фиксируют трафик с помощью внутренних систем, например датчиков или электронной очереди. Теперь можно узнать, много ли человек находится в продуктовом магазине. Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию" - сообщают в компании.