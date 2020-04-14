В Татарстане коронавирус нашли еще у 23 человек, среди них - двое детей

23 новых случая COVID-19 подтверждено в Татарстане за минувшие сутки. Об этом сообщают в оперштабе РТ.

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Восемь новых случаев - завозные, 15 человек заразились в результате близкого контакта с заболевшими. Пятеро пациентов госпитализированы, 18 заболевших получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни.

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Среди новых случаев есть двое детей; четверо человек - в возрасте от 18 до 30 лет, 10 заболевших - от 30 до 50, по три человека- в возрастных категориях от 50 до 60 и от 60 до 70 лет, один из заразившихся - в возрасте от 70 до 80 лет.

По информации оперативного штаба, 13 новых случаев COVID-19 выявлено в Казани, пять - в Высокогорском районе, четыре в Набережных Челнах и один - в Пестречинском районе РТ.

Всего в Татарстане зафиксировано 107 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 17 человек выздоровели.

По данным на 14 апреля в России число заболевших превысило 21 тысячу, умерли 170 человек.