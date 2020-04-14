За сутки в России скончались 22 пациента с коронавирусом, выявлено более 2,7 тысяч новых случаев

За последние сутки в России подтверждены 2774 случая новой коронавирусной инфекции в 51 регионе, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 21 102 заболевших в 82 регионах.

За сутки в России выявлено 2774 случая коронавируса, 23 - в Татарстане

Число выздоровевших пациентов с начала пандемии увеличилось до 1694 человек, за последние сутки из больниц выписаны 224 пациента.

Также за сутки зафиксировано 22 летальных случая: 13 в Москве, 5 в Московской области, 2 в Республике Башкортостан, 1 во Владимирской области, 1 в Воронежской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 170 человек.

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 23 человек. Всего на 14 апреля в республике выявлено 107 заболевших, 17 человек выздоровели, летальных исходов нет.