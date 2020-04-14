Рано утром в Казани загорелась пятиэтажка, есть погибший

В 06.54 14 апреля в МЧС РТ поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме коридорного типа по адресу Гудованцева, 22 А.



По информации ведомства, горела квартира на втором этаже, 07.11 в ходе тушения пожара в горящей квартире обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается.

Горела квартира на втором этаже. В помещении нашли погибшего мужчину

Самостоятельно по лестничным маршам до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 15 человек, детей нет. Звенья ГЗДС с пятого этажа из зоны сильного задымления спасли 3 человек, пожарные при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе вывели людей по лестничным маршам.

В 07.13 пожар локализовали, спустя две минуты было ликвидировано открытое горение, в 07.28 ликвидированы последствия пожара. Причина возгорания устанавливается.

