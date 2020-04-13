Полицейские Казани помогли мужчине, который боялся не доехать до больницы после ранения «болгаркой»

Полицейские Казани помогли добраться до медучреждения мужчине с сильным кровотечением.

По данным пресс-службы МВД РТ, днем 12 апреля во время несения службы на улице Оренбургский тракт к инспекторам ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани старшему лейтенанту полиции Айнуру Гараеву и младшему лейтенанту полиции Эдуарду Пляшкину обратился взволнованный водитель. Мужчина пояснил полицейским, что на своей даче, работая «болгаркой», он повредил себе палец. В связи с тем, что кровотечение было сильным и водитель боялся не доехать до медицинского учреждения, попросил помощи.

Автоинспекторы оперативно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и приняли решение о сопровождении автомобиля до ближайшего медицинского учреждения с использованием специальных световых и звуковых сигналов. Уже через несколько минут они были на месте и пострадавшему оказали медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.