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Фото пресс-служба МВД РТ

Полицейские Казани помогли мужчине, который боялся не доехать до больницы после ранения «болгаркой»

Cегодня, 19:42 153 1 prokazan.ru

Полицейские Казани помогли добраться до медучреждения мужчине с сильным кровотечением.

По данным пресс-службы МВД РТ, днем 12 апреля во время несения службы на улице Оренбургский тракт к инспекторам ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани старшему лейтенанту полиции Айнуру Гараеву и младшему лейтенанту полиции Эдуарду Пляшкину обратился взволнованный водитель. Мужчина пояснил полицейским, что на своей даче, работая «болгаркой», он повредил себе палец. В связи с тем, что кровотечение было сильным и водитель боялся не доехать до медицинского учреждения, попросил помощи.

Автоинспекторы оперативно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и приняли решение о сопровождении автомобиля до ближайшего медицинского учреждения с использованием специальных световых и звуковых сигналов. Уже через несколько минут они были на месте и пострадавшему оказали медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Двое полицейских помогли истекающему кровью мужчине добраться до больницы
Двое полицейских помогли истекающему кровью мужчине добраться до больницы

комментарии

Горожанин
0
13 апреля 2020
20:05
Надо очень осторожно работать с болгаркой . Опасный инструмент . Соблюдать технику безопасности . Очки защитные , перчатки и т.д. А лучше вообще её в руки на брать.

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