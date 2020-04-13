В Казани будут судить сотрудника «РЖД», из-за халатности которого подростка убило током

В Республике Татарстан 46-летний начальник района электроснабжения Юдинской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» обвиняется в халатности, повлекшей гибель несовершеннолетнего.

По версии следствия, вечером 16 июля 2017 года неподалеку от одного из садоводческих товариществ в Кировском районе города Казани 13-летний подросток вместе с приятелем забрался на заброшенный автофургон, чтобы поиграть в карты и в какой-то момент задел свисавшие над ним провода линии электропередач, находившиеся под напряжением.

В результате полученных повреждений он скончался на месте. Следствие полагает, что трагедия стала возможна из-за того, что обвиняемый не обеспечил должного осмотра и эксплуатации линии электропередач, в результате чего провисание кабелей не соответствовало нормативным требованиям и вместо регламентированных 7 метров составляло 3,5 метра.

Вину мужчина не признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.