В Татарстане спасатели эвакуировали из горящего дома шесть человек, есть пострадавший

В Кукморе из горящей пятиэтажки спасли шестерых жителей.

По информации МЧС РТ, сигнал о возгорании поступил в ведомство 12 апреля в 14:13. Из окна дома №7 по улице Академика Королева валил черный дым, горела квартира.

На момент прибытия пожарных из балкона квартиры на пятом этаже 1-го подъезда шел чёрный густой дым, на данном балконе человек просил о помощи. Еще до приезда спасателей из дома эвакуировались 20 человек, в том числе 1 ребёнок.

С помощью автолестницы пожарные сняли с балкона горящей квартиры мужчину, в это же время второе звено ГДЗС со стволом поднялось на пятый этаж по лестничному маршу, по пути обстукивая двери на 4 и 5 этажах на наличие жильцов и проведение эвакуации. В ходе проведения разведки в квартире №13 на 5 этаже из зоны задымления с помощью масок спасаемого от дыхательных аппаратов были выведены и спасены 5 человек, в том числе 4 детей. Далее звеном ГДЗС по открытой входной двери подан 1 ствол РСК-50 на тушение в места интенсивного горения горящей квартиры.

В результате пожара в зале квартиры обгорел диван, шкаф и постельные принадлежности на общей площади 20 квадратных метров. Пострадал мужчина 1960 года рождения, он получил ожоги пламенем 1-2 степени спины. Погибших нет.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.