Рустам Минниханов проверил работу казанского Центра занятости

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов посетил Центр занятости населения Московского района Казани и поговорил с участниками вебинара, организованного по видеосвязи для жителей, оставшихся без работы. Об этом сообщает ИА "Татар-информ".

"Сделаем все, чтобы помочь жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - заявил Рустам Минниханов после визита в Центр занятости.

Во время визита Президента РТ Министр труда занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала о ситуации на рынке труда в республике в нынешних условиях, а также продемонстрировали работу портала "Работа в России".

"Федеральный сайт „Работа в России“ четко выстроен, синхронизирован с нашей системой. За три дня более 3 тысяч обращений поступило. Я сам лично все проверил", - заявил Рустам Минниханов журналистам.

Также Президент попросил ускорить сроки выплат пособий, а саму процедуру регистраций сделать простой.

Напомним, с 8 апреля регистрация безработных в республике осуществляется в электронной форме. Для этого нужно подать заявление и приложить к нему свое резюме, после этого житель Татарстана должен получить пособие в размере свыше 12 тысячи рублей. Также эта категория граждан может получить на каждого несовершеннолетнего ребенка по 3 тысячи рублей.