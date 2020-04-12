В Казани женщина с двумя маленькими детьми отравились угарным газом

В одной из квартир Казани женщина с двумя маленькими сыновьями отравились угарным . Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне поздно вечером по улице Даурской. Поступило сообщение, что мать с двумя несовершеннолетними детьми отравились угарным газом. На место происшествия немедленно отправились медики - они доставили 4-летнего и 8-летнего мальчиков в ДРКБ. Женщине госпитализация не понадобилась, ее осмотрели и отпустили домой. По предварительным данным причиной инцидента могла стать неисправная газовая колонка.

МЧС Татарстана напоминает, что самые распространенные источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, задуваемые из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы могут привести к тому, что угарный газ достигнет опасной концентрации в жилых помещениях и это может привести к трагедии.